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Виталий Смирнов: ПКР проделал огромную работу, решение МПК вызывает большое сожаление

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о решении Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Это известие вызывает большое сожаление и разочарование, потому что проделана огромная работа Паралимпийским комитетом России и WADA (Всемирным антидопинговым агентством).

WADA само отмечает, что оно позитивно оценивает сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Паралимпийским комитетом России», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.

Напомним, в понедельник исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения МПК.

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