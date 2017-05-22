Виталий Смирнов: ПКР проделал огромную работу, решение МПК вызывает большое сожаление
Глава Независимой
общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о
решении Международного паралимпийского комитета (МПК) продлить отстранение
Паралимпийского комитета России (ПКР).
«Это известие вызывает большое сожаление и разочарование, потому что проделана огромная работа Паралимпийским комитетом России и WADA (Всемирным антидопинговым агентством).
WADA само отмечает, что оно позитивно оценивает сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Паралимпийским комитетом России», – приводит «Р-Спорт» слова Смирнова.
Напомним, в понедельник исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения МПК.
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