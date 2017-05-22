Денис Глушаков: Не удивлюсь, если и в «Газпроме» болеют за «Спартак»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о прошедшем итоговом собрании клуба.

- Была большая встреча. Руководство поздравило и подарило памятные призы. Что в пакете? Ещё не смотрел.

- Что-то напутственное руководители сказали?

- Да нет, как обычно напомнили , что «Спартак» самый популярный клуб страны.

- В ЛУКОЙЛе действительно все болеют за «Спартак».

- Ну да. Не удивлюсь, если в «Газпроме» тоже болеют за нас.