Защитник Моррисонн продлил контракт с «Адмиралом»

Защитник Шон Моррисонн подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт 34-летнего канадца с командой из Владивостока односторонний и рассчитан на один год.

Напомним, Моррисонн перешел в «Адмирал» из «Медвешчака» по ходу прошедшего сезона. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ и шести играх плей-офф в составе дальневосточников он набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-2».