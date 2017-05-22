Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник Моррисонн продлил контракт с «Адмиралом»

Источник:  КХЛКомментарии

Защитник Шон Моррисонн подписал новое соглашение с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Контракт 34-летнего канадца с командой из Владивостока односторонний и рассчитан на один год.

Напомним, Моррисонн перешел в «Адмирал» из «Медвешчака» по ходу прошедшего сезона. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ и шести играх плей-офф в составе дальневосточников он набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-2».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Хвостов вошел в тренерский штаб «Югры»Евгений Хвостов вошел в тренерский штаб «Югры», он будет работать с защитниками команды, сообщается на официальном сайт клуба из Ханты-Мансийска.Нападающий Макаров перешел в «Куньлунь»Нападающий Константин Макаров подписал контракт с «Куньлунем, сообщается на официальном сайте КХЛ.Владимир Кречин: На чемпионате мира просматриваем с Кинэном игроков для «Куньлуня»Спортивный директор «Куньлуня» Владимир Кречин рассказал о целях присутствия на матчах чемпионата мира по хоккею нового главного тренера китайской команды Майка Кинэна.Что дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛЧто дороже футбол, хоккей или баскетбол? Сравниваем бюджеты Лиги ВТБ, РФПЛ и КХЛ«Советский спорт» выяснил, что в хоккее чемпиону достается меньше, чем в баскетболе и сколько стоят трансляции спорта в России.«Быков объяснил нам, как обыграть Канаду». Лысенков и Пономаренко – о сборной«Быков объяснил нам, как обыграть Канаду». Лысенков и Пономаренко – о сборнойОбозреватели «Советского спорта» вместе с Вячеславом Быковым рассуждают, как победить сборную Канады.Илья Ежов: В «Нефтехимик» перешел в том числе из-за фактора НазароваВратарь Илья Ежов рассказал, почему из «Лады», где он провел минувший сезон, перешел в «Нефтехимик».«Трактор» обменял форварда Севанькаева в «Амур»«Трактор» обменял нападающего Артема Севанькаева в «Амур», сообщается на официальном сайте КХЛ.Форвард «Салавата Юлаева» Хрипунов может перейти в «Автомобилист»Нападающий «Салавата Юлаева» Степан Хрипунов может покинуть команду, сообщает «БИЗНЕС Online».«Адмирал» летом проведет матч со сборной Южной Кореи«Адмирал» этим летом проведет предсезонный матч с южнокорейской национальной сборной во Владивостоке. Об этом стало известно на Третьем Тихоокеанском туристском форуме, который в эти дни проходит в регионе.Канадский инсайдер Даррен Дрэгер: Пусть Ковальчук возвращается в НХЛ!Канадский инсайдер Даррен Дрэгер: Пусть Ковальчук возвращается в НХЛ!Обозреватель «Советского спорта» беседует с одним из самых авторитетных канадских журналистов и инсайдеров – Дарреном Дрэгером (TSN).Бюджет КХЛ в сезоне 2016/17 составил порядка 857 миллионов рублей«Советский спорт» подсчитал приблизительный бюджет Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17.Болельщики «Кузни» обратились к Путину с просьбой спасти командуБолельщики новокузнецкого «Металлурга» создали петицию в поддержку клуба, обращенную к президенту РФ Владимиру Путину.Минское «Динамо» полностью откажется от легионеровМинское «Динамо» планирует полностью отказаться от легионеров, заявил министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба Игорь Шуневич по итогам доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко.Айван Занатта: Зубов может вырасти в блестящего тренера, и я должен буду ему помочьГенеральный менеджер сборной Италии Айван Занатта рассказал о том, как вошел в тренерский штаб главного тренера «Сочи» Сергея Зубова.СКА получит порядка 28-30 миллионов рублей за победу в Кубке ГагаринаКонтинентальная хоккейная лига в третий раз в своей истории перераспределит доходы от реализации телевизионных и интернет-прав между клубами.КХЛ заработает на трансляциях порядка 240 миллионов рублей в сезоне 2016/17Континентальная хоккейная лига раскрыла примерную сумму, которую в сезоне 2016/17 лиге принесет реализация телевизионных и интернет прав.Рамо подписал контракт с «Йокеритом»Голкипер Карри Рамо продолжит карьеру в «Йокерите». 30-летний финн подписал с клубом контракт по схеме «1+1».Цибульскис сменил рижское «Динамо» на «Градец Кралове»Защитник рижского «Динамо» Оскар Цибульскис продолжит карьеру в «Градец Кралове».«Трактор» обменял нападающего Севанькаева в «Амур»Как сообщает официальный сайт КХЛ, «Трактор» обменял форварда Артема Севанькаева в «Амур».Болельщики «Автомобилиста» разрисуют лед домашней арены21 мая все болельщики «Автомобилиста» смогут разрисовать яркими красками лед КРК «Уралец». Именно здесь команда проводит домашние матчи.
Олимпиада
Международный паралимпийский комитет не восстановил членство в организации Паралимпийского комитета России
Футбол
Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)
Футбол
Пресс-атташе «Арсенала»: Размер ущерба подсчитывается
все новости
Адмирал
Адмиралкалендарьстатистика
Шон Моррисонн
Шон Моррисоннвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости