Василий Березуцкий: Давно не видел такого слабого «Зенита»
Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мнением,
что давно не видел такой слабой игры от питерского «Зенита», как весной 2017
года.
«Весной питерцы своей игрой, а точнее отсутствием какой-то всегда присущей им мысли на поле, просто разочаровали. Такого слабого «Зенита» я давно не видел. Да, есть какие-то объективные вещи, такие, как уход лидеров – Халка, Эсекьеля Гарая, Акселя Витселя. Но в команде все равно собраны очень квалифицированные футболисты – как минимум на фоне отечественного чемпионата они должны выделяться», - приводит слова Березуцкого официальный сайт РФС.
«Зенит» по итогам прошедшего чемпионата России занял третье место и попал в Лигу Европы. Вторую строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги чемпионов, занял ЦСКА.