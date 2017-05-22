Лэнс Стролл: Мне нужно воспринимать этот сезон как учебный год

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от своих первых гонок в Формуле-1.

«В Формуле-1 каждая трасса имеет свои особенности и отличается от остальных составами резины, уровнем сцепления, поэтому каждый раз нужно словно перезагружаться и учиться всему заново. Я чувствую себя лучше с каждой гонкой, не сомневаюсь, что все придет, если продолжать учиться и развиваться.

В некотором смысле я доволен. Пока что-то всегда мешало мне добиться нужного результата, в том числе мои собственные ошибки, но сейчас я чувствую себя гораздо увереннее.

Да, мне нужно воспринимать этот сезон как учебный год. В 2017-м гораздо сложнее, чем раньше, заставить резину работать. Мне нужно учесть все и в следующий раз стать намного сильнее.

Это не мешает мне прилагать все свои силы, поскольку я здесь не для того, чтобы ходить в школу, а ради соревнований», – приводит Autosport.com.ru слова Стролла.

Напомним, 18-летний канадец пока не набрал ни одного очка. В первых трех гонках он сошел с дистанции, после чего занял 11-е место на Гран-при России и 16-е – на Гран-при Испании.

Шестой этап сезона Гран-при Монако пройдет 26-28 мая.