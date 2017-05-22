Врач сборной России: К началу сезона Белов будет готов
Врач сборной России Егор Козлов сообщил, что капитан команды Антон Белов успеет восстановиться к старту сезона-2017/18 после травмы задней поверхности бедра.
Напомним, повреждение Белов получил накануне в матче россиян с финнами (5:3) за бронзу чемпионата мира.
«Сезон окончен, у Белова будет достаточно времени на восстановление. Сейчас вернемся в Москву и проведем полную диагностику. Но к старту сезона уж точно Антон будет готов, там речь не о долгих месяцах», - цитирует Козлова «Р-Спорт».
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