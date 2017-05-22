Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертайме

Защитник сборной Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со Швецией (1:2 Б) в Кельне.

«Трудно описать, что сейчас чувствуешь. 80 минут мы играть «пять на пять», и счет был 1:1. К сожалению, исход матча решался в серии буллитов. Было бы интересно посмотреть, кто оказался бы на высоте, продолжай мы играть в овертайме. Но что есть, то есть.

Швеция провела отличный матч, мы провели отличный матч. Это была равная игра», – приводит слова Ли официальный сайт ИИХФ.

Напомним, 36-летний игрок обороны магнитогорского «Металлурга» дебютировал за сборную Канады на этом турнире.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча