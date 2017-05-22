Крис Ли: Было бы интересно посмотреть, кто бы выиграл, продолжай мы играть в овертайме
Защитник сборной
Канады Крис Ли рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира со
Швецией (1:2 Б) в Кельне.
«Трудно описать, что сейчас чувствуешь. 80 минут мы играть «пять на пять», и счет был 1:1. К сожалению, исход матча решался в серии буллитов. Было бы интересно посмотреть, кто оказался бы на высоте, продолжай мы играть в овертайме. Но что есть, то есть.
Швеция провела отличный матч, мы провели отличный матч. Это была равная игра», – приводит слова Ли официальный сайт ИИХФ.
Напомним, 36-летний игрок обороны магнитогорского «Металлурга» дебютировал за сборную Канады на этом турнире.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Канада - Швеция - 1:2 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Хедман 39:39 (0:1 - мен.). О'Райлли (Марнер, Маккиннон), 41:58 (1:1 - бол.).
Победный буллит:
Бэкстрём - 1:2.
Место и дата
21 мая 21:45, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция