Сергей Родионов: Не хочу лукавить, трансферный план есть

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал об итогах собрания совета директоров московского клуба.

- На совете директоров рассматривались итоги выступления «Спартака-2» и основной команды. Результаты первых - удовлетворительные, а вторых - сами понимаете, раз победили в РФПЛ. Стать чемпионами было очень сложно, а защитить титул будет ещё сложнее.

Результаты работы академии и молодёжного состава рассмотрим позже.

- Каковы планы на будущее?

- Не хочу лукавить, трансферный план есть. Но пока без определенных позиций и цифр, потому что нужна тишина в этом вопросе. Мы в последнее время придерживаемся этого мнения.

- Бюджет на трансферы будет увеличен в связи с Лигой чемпионов?

- Я бы не сказал. Усиления будут точечными. В последнее время мы работаем именно так.

Не забывайте, что кроме Лиги чемпионов мы участвуем в чемпионате России и кубке.

- «Спартак» будет выкупать Маурисио?

- Маурисио покинет команду. Это решение руководства в том числе главного тренера. Тигиев? Еще будем решать этот вопрос. Ещенко - тоже.