Сергей Родионов: Не хочу лукавить, трансферный план есть
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал об итогах собрания совета директоров московского клуба.
- На совете директоров рассматривались итоги выступления «Спартака-2» и основной команды. Результаты первых - удовлетворительные, а вторых - сами понимаете, раз победили в РФПЛ. Стать чемпионами было очень сложно, а защитить титул будет ещё сложнее.
Результаты работы академии и молодёжного состава рассмотрим позже.
- Каковы планы на будущее?
- Не хочу лукавить, трансферный план есть. Но пока без определенных позиций и цифр, потому что нужна тишина в этом вопросе. Мы в последнее время придерживаемся этого мнения.
- Бюджет на трансферы будет увеличен в
связи с Лигой чемпионов?
- Я бы не сказал. Усиления будут точечными. В последнее время мы работаем именно так.
Не забывайте, что кроме Лиги чемпионов мы участвуем в чемпионате России и кубке.
- «Спартак» будет выкупать Маурисио?
- Маурисио покинет команду. Это решение руководства в том числе главного тренера. Тигиев? Еще будем решать этот вопрос. Ещенко - тоже.