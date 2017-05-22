«Арсенал» сделал бесплатным вход на домашний стыковой матч с «Енисеем»

«Арсенал» объявил, что вход на ответный стыковой матч c «Енисеем» будет бесплатным.

Игра пройдет 28 мая в Туле.

«Вход на ответный стыковой матч 28 мая c «Енисеем» по бесплатным билетам. Подробнее после того, как станет известно время начала матча. Следите за информацией на официальном сайте, в «Твиттере» и группе ПФК «Арсенал» «Вконтакте», - сообщает официальный твиттер туляков.

Напомним, первая игра пройдет в Красноярске 25 мая.