Ники Лауда: Я бы наложил вето на поставки двигателей «Макларену»

Неисполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда высказался против поставок «Макларену» двигателей немецкого производителя.

«Я бы наложил вето на такой контракт. Два года я был сторонником идеи поставок двигателей для «Ред Булл», но сейчас я против этого.

Мы должны полностью сконцентрироваться на нашей дуэли с «Феррари», а не на том, чтобы помогать своим конкурентам», – приводит Autosport.com.ru слова Лауды.

Напомним, «Макларен» использовал двигатели «Мерседеса» с 1995 по 2014 годы, после чего британская команда перешла на силовые установки «Хонды».

В нынешнем сезоне «Макларен» столкнулся с проблемами из-за двигателей «Хонды» и пока не набрал ни одного очка.