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«Арсенал» потребует от «Спартака» возместить ущерб за бесчинства фанатов

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В задании администрации Тульской области прошел брифинг, посвященный двухдневному пребыванию болельщиков московского «Спартака» в Туле, а также последствий этого пребывания.

Представитель Тульского УВД озвучил несколько цифр.

- По подсчетам полиции, в Туле побывали порядка 10 тысяч болельщиков «Спартака», несмотря на то, что билетов им было продано около 3,5 тысяч. Но многие из прибывших оказались на стадионе. Видимо, скупив билеты у туляков.

- На стадионе «Арсенал» болельщиками «Спартака» были сломаны 166 кресел.

- Серьезно повреждена система подогрева.

- Сломаны ворота, установленные на главном поле центрального стадиона. По словам представителя Тульского УВД, болельщики «Спартака» донесли части конструкции ворот до центра города, где они были отобраны полицией. Части конструкции ворот вернули на стадион.

- За медицинской помощью обратились пятеро человек, все они туляки.

Госпитализированных нет.

Гендиректор ФК «Арсенал» Дмитрий Балашов заявил, что «Спартак» должен возместить причиненный ущерб. И не исключил, что в случае недопонимания со стороны «Спартака», представители тульского клуба обратятся в суд.

Никто из присутствующих на брифинге не озвучил сумму ущерба.

Однако гендиректор ЗАО «Газон» Юрий Филин, компании, которая занимается обслуживанием футбольного поля на центральном стадионе «Арсенал», в интервью ВГТРК «Тула» назвал примерную сумму ущерба – она составила порядка 1 млн. рублей.

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