«Ювентус» договорился с Де Шильо
Защитник «Милана»
Маттиа Де Шильо договорился по условиям личного контракта с «Ювентусом». Теперь
чемпионам Италии необходимо согласовать трансфер с «россонери».
По данным Premium Sport, 24-летний игрок обороны согласился на переход в «Ювентус». Однако пока неизвестно, какую позицию займет в переговорах «Милан».
В нынешнем сезоне Де Шильо сыграл в 25 матчах в серии A и сделал две голевые передачи. Воспитанник «Милана» провел шесть сезонов в составе родного клуба и дважды выиграл с ним Суперкубок Италии (2011, 2016).
С 2013 года на счету Де Шильо 31 матч за сборную Италии.
За тур до окончания чемпионата «Милан» гарантировал себе шестое место в серии A.
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