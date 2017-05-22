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«Ювентус» договорился с Де Шильо

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо договорился по условиям личного контракта с «Ювентусом». Теперь чемпионам Италии необходимо согласовать трансфер с «россонери».

По данным Premium Sport, 24-летний игрок обороны согласился на переход в «Ювентус». Однако пока неизвестно, какую позицию займет в переговорах «Милан».

В нынешнем сезоне Де Шильо сыграл в 25 матчах в серии A и сделал две голевые передачи. Воспитанник «Милана» провел шесть сезонов в составе родного клуба и дважды выиграл с ним Суперкубок Италии (2011, 2016).

С 2013 года на счету Де Шильо 31 матч за сборную Италии.

За тур до окончания чемпионата «Милан» гарантировал себе шестое место в серии A.

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