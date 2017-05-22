Квинси Промес: Я не знаю, что будет в будущем

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, побывавший с командой на приеме в главном офисе «Лукойла», отказался комментировать свои ожидания относительно нового сезона.

– Какие ожидания от следующего сезона?

– Я не знаю, что принесет будущее, – приводит слова Промеса «Матч ТВ».

– В будущем Лига чемпионов.

– Я сказал слишком много. Я не знаю, что принесет будущее, – добавил голландец.

«Спартак» по итогам прошедшего чемпионата России занял первое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.