Квинси Промес: Я не знаю, что будет в будущем
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, побывавший с командой на приеме в главном офисе «Лукойла», отказался комментировать свои ожидания относительно нового сезона.
– Какие ожидания от следующего сезона?
– Я не знаю, что принесет будущее, – приводит слова Промеса «Матч ТВ».
– В будущем Лига чемпионов.
– Я сказал слишком много. Я не знаю, что принесет будущее, – добавил голландец.
«Спартак» по итогам прошедшего чемпионата России занял первое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически