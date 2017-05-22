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Финал Кубка России сезона-2017/18 предварительно запланирован на 9 мая

Источник:  ТАССКомментарии

Финальный матч Кубка России сезона-2017/18 предварительно запланирован на 9 мая, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Сегодня состоялось общее собрание клубов премьер-лиги, на котором были подведены итоги завершившегося сезона.

«Предварительно финал Кубка России пройдет 9 мая, - сказал Прядкин. - Было пожелание, чтобы участники Кубка России знали, где и когда будет финал. Сегодня прозвучало предложение, чтобы дата была постоянная, чтобы болельщики и все остальные знали, что условно 1, 8 или 9 мая постоянно проводится финал Кубка России. Будем думать вместе с РФС».

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