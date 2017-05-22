Виталий «V1lat» Волочай: Хейтеры больше всего в мире ненавидят Na'Vi и запятые

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал победу Natus Vincere в голосовании за последний слот на EPICENTER: Moscow.



Орфография и пунктуация автора сохранены.



«Хейтеры - это люди, которые больше всего в мире ненавидят две вещи - Na'Vi и запятые.



В стандартной трехтысячной очереди на автограф к Денди, находится в среднем 2500 хейтеров Нави, 400 людей которые стоят за компанию с хейтерами и гдето 100 болельщиков Денди и Нави.



Хейтить Нави, Лила, Денди или Рухаб - это модно, и если ты не хейтишь их, ты чмо, днище и идиот.



Типичный посетитель продоты или киберспорт ру просто обязан написать как он ненавидит Нави и какие они отстойные, и как он не может дождаться их дизбанда! Нажать кнопку «отправить» и порадоваться, что он «с народом», он в теме.



А после этого, он обязательно пойдет на сайт Эпицентра и проголосует за Нави со всех доступных браузеров и аккаунтов. Потому что настоящих хейтеров единицы, а те все, кто сегодня орут «Нави дизбанд, зачем позвали, блаблабла» - они на этом же Эпицентре по 3 часа будут стоять в очереди за автографом Денди.



Поздравляю Нави с заслуженым слотом на Эпицентре. Я бы правда не делал голосование на месте организаторов, я бы просто позвал Нави. Они сильнее Фейслес, НП и ЛГД на голову сейчас».



EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.



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