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Команда Navigator Sailing Team выиграла третий этап Национальной парусной Лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Команда Navigator Sailing Team выиграла третий этап Национальной парусной Лиги

С 19 по 21 мая на территории Royal Yacht Club при организационной поддержке компании PROyachting прошел третий этап крупнейшего парусного проекта России – Национальная парусная Лига. В соревновании приняли участие все 27 команд Высшего дивизиона проекта.

Невероятная по накалу страстей борьба продолжалась все три дня – лидеры постоянно менялись, опытнейшие яхтсмены допускали ошибки, влияющие на результат в итоговой таблице регаты. За три гоночных дня удалось дать 33 старта, каждая команда провела 11 гонок, встретившись со всеми соперниками по круговой системе.

В итоге, несмотря на не самое удачное начало, первым в Москве вновь стал лидер турнирной таблицы Лиги-2017 Navigator Sailing Team Игоря Рытова. Второй стала команда Валерии Коваленко ArtTube RUS7-2, представляющая Москву и Таганрог. Третьими стали яхтсмены из Тверской области «Конаково Ривер Клаб» под руководством Дмитрия Шунина. 

20 мая прошло еще одно важное событие в жизни парусного сообщества – Всероссийская федерация парусного спорта и проект PROyachting открыли московский парусный сезон. Фактически, удалось организовать настоящий парусный фестиваль – работали различные тематические площадки, детские аниматоры, фудкорты и кофейные станции.

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