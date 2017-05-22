Шамиль Лахиялов: В следующем сезоне «Спартак» станет вдвойне сильным раздражителем

Бывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.

Красно-белые спустя 16 лет выиграли чемпионат России.

- Чемпионство «Спартака» абсолютно заслуженно, - цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру». - Не может быть такого, что по ходу сезона команда играет неудачно, а в итоге оказывается на первом месте. «Спартак» с самого начала чемпионата был впереди таблицы, он обыграл своих прямых конкурентов - «Зенит» и ЦСКА. Наверное, непросто находить мотивацию, когда ты становишься чемпионом за три тура до конца турнира, но спартаковцы продолжают выходить не просто играть, а играть на победу, красиво, для своих болельщиков. Наверное, во многом это заслуга их главного тренера.

- Удержаться на вершине «Спартаку» будет труднее, чем попасть на нее?

- «Спартак» и так сильный раздражитель для всех, а в следующем сезоне он станет вдвойне сильным раздражителем. Думаю, что теперь, после того как он стал чемпионом впервые за 16 лет, все соперники будут настраиваться на него еще больше.