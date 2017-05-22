Сергей Семак: Победа «Спартак» глаз не режет

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением отношении к судьям и чемпионстве «Спартака».

- Соответствуют ли российские судьи уровню чемпионата страны?

- Конечно, квалификация бывает разной. Но раз уж сам руководитель судейского комитета говорит, что проблема с арбитрами существует, то сомневаться в этом не приходится. Эти вопросы поднимают большие клубы. Что уж говорить о маленьких, таких как «Уфа».

- А какие клубы вы считаете большими?

- Все московские клубы, «Зенит», «Рубин», «Краснодар». Это коллективы, располагающие ресурсами, влиянием.

- Вам, бывшему игроку ЦСКА и «Зенита», не режет глаз победа «Спартака» в нынешнем сезоне?

- Нет, нисколько. Я считаю, что победы незаслуженными не могут быть по определению. «Спартак» и его главный тренер Массимо Каррера определенно заслужили чемпионский титул, с чем я их и поздравляю. Часто вспоминают так называемый багаж Дмитрия Аленичева, на котором красно-белые «доехали» до чемпионства, но мне трудно судить, насколько это повлияло на итоговый результат. Нужно быть внутри команды, чтобы понять это.

«Уфа» в прошедшем чемпионате России заняла седьмое место, набрав 43 очка.