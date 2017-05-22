Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов РФПЛ
На заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/2017.
Вратарь: 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 2. Артем Ребров («Спартак»). 3. Гилерме
(«Локомотив»).
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Игорь Смольников («Зенит»). 3.
Виталий Калешин («Краснодар»).
Правый центральный защитник: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА). 2. Ведран Чорлука («Локомотив»). 3. Сердар Таски («Спартак»).
Левый
защитник: 1. Дмитрий Комбаров
(«Спартак»). 2. Виталий Денисов («Локомотив»). 3. Доменико Кришито («Зенит»).
Опорный
полузащитник: 1. Фернандо
(«Спартак»). 2. Кристиан Нобоа («Ростов»). 3. Понтус Вернблум (ЦСКА).
Правый
полузащитник: 1. Квинси Промес
(«Спартак»). 2. Тимофей Калачев («Ростов»). 3. Александр Самедов
(«Локомотив»/ «Спартак»).
Центральный
полузащитник: 1. Денис Глушаков
(«Спартак»). 2. Алан Дзагоев (ЦСКА). 3. Александр Головин (ЦСКА).
Левый
полузащитник: 1. Роман Зобнин
(«Спартак»). 2. Юрий Жирков («Зенит»). 3. Олег Шатов («Зенит»).
Правый
нападающий: 1. Артем Дзюба
(«Зенит»). 2. Зе Луиш («Спартак»). Александр Бухаров («Ростов»).
Левый
нападающий: 1. Федор Смолов
(«Краснодар»). 2. Дмитрий Полоз («Ростов»). 3. Алексей Миранчук («Локомотив»).