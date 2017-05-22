Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов РФПЛ

В правительстве Тулы прошел брифинг по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.

«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги

«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги В правительстве Тулы прошел брифинг по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением отношении к судьям и чемпионстве «Спартака».

Сергей Семак: Победа «Спартак» глаз не режет Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением отношении к судьям и чемпионстве «Спартака».

Бывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.

Шамиль Лахиялов: В следующем сезоне «Спартак» станет вдвойне сильным раздражителем Бывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.