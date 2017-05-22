Виталий Мутко: Принято решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург»

Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

- Заслушали подготовку к Кубку конфедераций, Алексей Сорокин доложил о готовности, главный тренер о подготовке команды рассказал. 2 июня мы должны будем передать всю нашу инфраструктуру оргкомитету. Cегодня самый проблемный стадион – «Санкт-Петербург». 20 мая приняли решение о замене газона, и сейчас идет активная фаза этого. Есть еще вопросы. Надеюсь, что до 2 июня будет работа завершена, - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Отметим, ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что для стадиона зарезервировано два натуральных рулонных газона. Он отмечал, что решение о сохранении старого газона и его полной прошивке укрепляющими нитями или замене поля должно быть принято до 31 мая. Оба варианта согласованы с ФИФА.

22 мая Игорь Албин, курирующий строительство стадиона, от комментариев отказался.

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо? [подробности ситуации]

Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.