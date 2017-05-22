Виталий Мутко: Билетная программа на матч Россия – Чили будет демократичной
Глава Российского Футбольного Союза Виталий Мутко рассказал о подготовке к матчу сборной России против команды Чили.
Матч запланирован на 9 июня, начало в 19:00. До этого в планах сборной России еще одна товарищеская игра – 5 июня в Будапеште с командой Венгрии. К встрече с чилийцами российские футболисты будут готовиться на стадионе им. Эдуарда Стрельцова в Москве. Встреча пройдет на стадионе ЦСКА. Билетная программа будет демократичной», – сказал Мутко изданию «Р-Спорт».
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