Попавший в ДТП американский мотогонщик Хэйден скончался на 36-м году жизни

Попавший в аварию известный американский мотогонщик Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни, сообщает в своем официальном твиттере Sky Sport Italia.

На прошлой неделе спортсмена сбил автомобиль, когда он с друзьями катался на велосипеде неподалеку от итальянского города Римини. С тяжелой черепно-мозговой травмой Хэйден был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Напомним, Хэйден – победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года.