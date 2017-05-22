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Попавший в ДТП американский мотогонщик Хэйден скончался на 36-м году жизни

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Попавший в аварию известный американский мотогонщик Ники Хэйден скончался в больнице на 36-м году жизни, сообщает в своем официальном твиттере Sky Sport Italia.

На прошлой неделе спортсмена сбил автомобиль, когда он с друзьями катался на велосипеде неподалеку от итальянского города Римини. С тяжелой черепно-мозговой травмой Хэйден был доставлен в отделение интенсивной терапии. 

Напомним, Хэйден – победитель чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP 2006 года.

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