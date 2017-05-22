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Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.

Ранее сегодня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что окончательный вариант календаря РФПЛ должен быть определен до 8 июня, предварительно 16 июля состоится первый тур, а последний - 13 мая.

«РФПЛ структуру календаря показала, - цитирует Мутко «Р-Спорт». - Услышали просьбы главного тренера сборной. Сезон будет сложным для организации, придется где-то играть на неделе по три матча. Будет сложный период, ведь (после чемпионата России) чемпионат мира. Плюс есть Кубок страны, хочется, чтобы финал завершал сезон. Нельзя идти только из расчетов на трансляции. Много критики было по началу матчей. Надо исходить из того, что главный матч должен играться в выходной в удобное время. Такие рекомендации выдали, сейчас коллеги будут работать».

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