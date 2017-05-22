Оргкомитет «Россия-2018»: Петербург гарантировал, что газон будет в лучшем состоянии к старту КК

Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» специально для «Советского спорта в Санкт-Петербурга» прокомментировала замену поля на стадионе «Санкт-Петербург».

- Оргкомитет «Россия-2018» может подтвердить, что администрация Санкт-Петербурга приступила к реализации дорожной карты по замене газона на Стадионе Санкт-Петербург. Существующий газон будет снят и заменён на другое натуральное высококачественное покрытие, которое в настоящий момент готовится к трансплантации и установке на арене. У нас есть гарантии от города и уверенность, что успешная реализация плана, ранее согласованного со стороны ФК Зенит, администрации Санкт-Петербурга, ведущими консультантами, FIFA и Оргкомитетом, позволит подготовить газон стадиона к старту турнира в лучшем состоянии, - прокомментировали в пресс-службе оргкомитета «России-2018».

Отметим, ранее министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что принято решение о полной замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».

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Матч открытия Кубка конфедераций пройдет в Петербурге 17 июня, в нем встретятся сборные России и Новой Зеландии. Также на арене состоятся еще два матча групповой стадии и финал турнира.