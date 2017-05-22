Виталий Мутко: Нас тревожит ситуация с телеправами на Кубок конфедераций

Президент РФС Виталий Мутко – о телеправах на матчи Кубка конфедераций.

– Переговоры идут. В их детали меня не посвящают. Все-таки телеправа принадлежат ФИФА, они их напрямую реализуют – переписываются с представителями телеканалов. Насколько я знаю, было сделано новое предложение. Но ситуация пока сложная. И нас это тревожит.

Завтра в Россию должен прибыть президент ФИФА Джанни Инфантино. Обсудим, в чем нужна помощь государства и нужна ли вообще? Пока есть предложение, но стороны не могут договориться. Но не только мы – такая же ситуация в Испании, Италии, например.