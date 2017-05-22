Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: Нас тревожит ситуация с телеправами на Кубок конфедераций

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко – о телеправах на матчи Кубка конфедераций.

– Переговоры идут. В их детали меня не посвящают. Все-таки телеправа принадлежат ФИФА, они их напрямую реализуют – переписываются с представителями телеканалов. Насколько я знаю, было сделано новое предложение. Но ситуация пока сложная. И нас это тревожит.

Завтра в Россию должен прибыть президент ФИФА Джанни Инфантино. Обсудим, в чем нужна помощь государства и нужна ли вообще? Пока есть предложение, но стороны не могут договориться. Но не только мы – такая же ситуация в Испании, Италии, например.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открытаПрезидент РФС Виталий Мутко – о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие командыПрезидент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделеПрезидент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.Виталий Мутко: Билетная программа на матч Россия – Чили будет демократичнойГлава Российского Футбольного Союза Виталий Мутко сообщил о подготовке сборной России к товарищескому матчу с Чили.Виталий Мутко: Принято решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург»Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)В социальных сетях появились фотографии со стадиона на Крестовском острове: на них видно, что на поле работает трактор, снимающий газон арены.Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с журналистом RT Нилом Харви и бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым.В Пулково открыли буферную зону для болельщиковПеред Кубком конфедераций в петербургском аэропорту Пулково открыли буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом, сообщил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.В петербургском метро проверят систему централизованного оповещенияУтром 24 мая на станциях метрополитена в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 пройдет проверка системы централизованного оповещения, сообщает официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен».Член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Роналдиньо: После такого теплого приема будет трудно не болеть за Россию на Кубке КонфедерацийБразильский нападающий сборной Легенд ФИФА Роналдиньо после матча против сборной России прокомментировал итоги своего приезда в Россию.Сборная России с Радимовым, Малафеевым и Булыкиным обыграла Легенд ФИФА с Роналдиньо и ДесайиВ Санкт-Петербурге прошел выставочный матч, в котором сборная России в серии пенальти обыграла команду «Легенды ФИФА».Виталий Мутко: Не только мы - весь мир не знает, кто сыграет в хоккей на ОлимпиадеВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил о том, что вопрос об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 по-прежнему находится в подвешенном состоянии.«Еще есть те, кто хочет влиять на результат». О ком говорит Мутко? (видео)«Еще есть те, кто хочет влиять на результат». О ком говорит Мутко? (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Виталий Мутко: Сборной России не хватило концентрации на третий периодВице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею против команды Канады (2:4).Виталий Мутко: Вопрос о доверии Знарку пока не будем ставитьВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, что вопрос о кредите доверия главному тренеру сборной России Олегу Знарку ставить преждевременно.Фестиваль футбола в царстве спорта. В «Лужниках» прошел «День массового футбола»Фестиваль футбола в царстве спорта. В «Лужниках» прошел «День массового футбола»В Олимпийском комплексе «Лужники» стартовало самое массовое футбольное мероприятие года – Всероссийский фестиваль «День массового футбола».Виталий Мутко: Слова Луческу? Оказывается, он под лупой изучает, что я говорюВице-премьер правительства России Виталий Мутко высказался о претензиях со стороны главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.
Футбол
Мойес покинул пост главного тренера «Сандерленда»
Футбол
Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделе
Попавший в ДТП американский мотогонщик Хэйден скончался на 36-м году жизни
Футбол
Бывший наставник сборной Аргентины Бьельса возглавил «Лилль»
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости