Александр Бубнов: «Локомотив» провел неоднозначный сезон

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления московского «Локомотива» в прошедшем чемпионате России.

«Неоднозначный сезон. Восьмое место в чемпионате – это неудача, но зато есть Кубок России и еврокубки. Потенциал у команды очень высокий, хотя стабильности не хватает. Проблема в том числе и в непрофессиональном отношении некоторых футболистов, что было очень хорошо видно в матче с «Зенитом». Мне кажется, что над этим Семину нужно работать, хотя он и говорит, что главная задача – сохранить состав», – сообщил Бубнов порталу Sportbox.ru.