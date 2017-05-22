Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие команды

Президент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».

– Лишать людей праздника нет необходимости. Больших проблем на «Открытии-Арене» с болельщиками, выбежавшими на поле, не было. Все прошло согласовано с правоохранительными органами. Я так понимаю, лидеры среди болельщиков не допускали фанатов на поле раньше времени. И все прошло достаточно позитивно. Инцидент со спартаковскими болельщиками в Туле? Понимаю, есть какие-то традиции празднования больших побед. Но нам нужно их развивать, чтобы активные фанаты понимали рамки, за которые выходить нельзя. Надо все-таки с уважением относиться к другим командами и их болельщикам. А то, получается, проводились еще один тур, они бы снова бы выбежали. Совсем недавно смотрел, как праздновала чемпионство «Бавария». Конечно, нам в этом направлении нужно двигаться и двигаться.