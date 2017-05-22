Мнение о том, что толстый человек не может быть здоровым, теперь доказано наукой

Предположение о том, что люди могут обладать избыточным весом и при этом оставаться полностью здоровыми, неверно. Об этом заявили британские ученые.



Ученые из Университета Бирмингема проанализировали данные 3,5 миллиона человек за период с 1995 по 2015 год. Для исследования они взяли данные людей с ожирением (индекс массы тела больше 30), у которых изначально не было ни сердечных заболеваний, ни диабета, ни повышенного давления, ни высокого уровня холестерина.

В итоге исследователи сделали вывод, что даже эти люди, у которых изначально не было метаболических аномалий, через некоторое время оказались более предрасположенными к болезням сердца, чем люди с нормальным весом.

Как отмечают исследователи, данные по такому количеству людей со сходными возрастными характеристиками и проживающими в местности с одинаковыми санитарными и климатическими условиями, убедительно доказывают прямую и несомненную связь, существующую между лишним весом и появлением хронических заболеваний.