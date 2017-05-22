Александр Бубнов: «Зенит» провалил сезон

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления питерского «Зенита» в прошедшем чемпионате России.

«Команда провалила сезон. В таких случаях, как правило, происходят тренерские перестановки. По высказываниям Луческу видно, что он не собирается уходить, поэтому все будет решать руководство. Интересно, продлят ли контракт с Данни. Возраст, несколько разрывов крестов… Не знаю, как нужно поступить. Ведь в какой-то степени он и Жулиано дублируют друг друга, что является проблемой. В любом случае в «Зените» точно следует ждать изменений, которые коснутся состава клуба», – сказал Бубнов сайту Sportbox.ru.

Напомним, «Зенит» в чемпионате России занял третье место и завоевал путевку в третий отборочный раунд Лиги Европы.