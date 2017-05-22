Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открыта

Президент РФС Виталий Мутко – о стадионе «Санкт-Петербург».

– На стадионе «Санкт-Петербург» начат процесс замены газона. Не будет ли претензий со стороны ФИФА, что было проведено только два тестовых матча вместо необходимых трех?

– Важно понимать, что Кубок Конфедераций и чемпионат мира проводит не Россия, а ФИФА. Все, что делается в рамках подготовки к этим турнирами, согласуется с оргкомитетом ФИФА. И решение о замене газона – тоже. Помимо двух матчей мы провели еще два других тестовых мероприятия на стадионе. Что еще нам тестировать? Надо было принимать решение по газону. Его не смогли подготовить – и причин много. Не хочу в них углубляться. Но даже сейчас, когда мы это решение приняли, центральная часть поля, та, что под солнцем, она в приличном состоянии, а северная и южная стороны – конечно, хуже. Опыт других стадионов говорит, что газон под крышей имеет специфику. Нельзя для себя открывать эту Америку только сейчас, она уже давно открыта. Есть три-четыре подобных арены, на некоторых из них газон меняют раз в три-четыре месяца. Потому что, ну, не растет под крышей трава. В Петербурге была другая технология – поле должно было выезжать, но некогда сейчас это делать. Плюс климатические условия – снег, дождь, снег. Возможности хорошо пробудить траву не было. Но все, что нам нужно было видеть в ходе тестовых матчей, мы все увидели. Сейчас задача довести все до конца. Есть и другие нюансы.