Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»
Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .
«Спартак» явно перегулял перед Тулой. 0:3 – это очень много, тем более, что «Спартак» играл в оптимальном составе в полузащите и нападении. Тревогу у тренерского штаба должно вызывать то, что команда в очередной раз проигрывает с крупным счетом. Это тенденция из которой можно сделать вывод, что «Спартак» начинает сыпаться, если соперник забивает первым. Песьяков – это похороны? Он уступает обоим вратарям команды и очень давно не играл. Каррера сказал, что результат не повлияет на сезон, но выводы должны быть сделаны. Я уверен, что итальянский тренер сделает их в том числе по некоторым футболистам. Убежден, что «Спартак» не «сливал» матч. «Сливают» не так крупно, да и не основным составом. Кроме того, на красно-белых приехало очень много болельщиков», – сказал Бубнов порталу Sportbox.ru.
Напомним, «Спартак» в прошедшем чемпионате России занял первое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. «Арсенал» завершил сезон на четырнадцатом месте и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем».
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция