Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .



«Спартак» явно перегулял перед Тулой. 0:3 – это очень много, тем более, что «Спартак» играл в оптимальном составе в полузащите и нападении. Тревогу у тренерского штаба должно вызывать то, что команда в очередной раз проигрывает с крупным счетом. Это тенденция из которой можно сделать вывод, что «Спартак» начинает сыпаться, если соперник забивает первым. Песьяков – это похороны? Он уступает обоим вратарям команды и очень давно не играл. Каррера сказал, что результат не повлияет на сезон, но выводы должны быть сделаны. Я уверен, что итальянский тренер сделает их в том числе по некоторым футболистам. Убежден, что «Спартак» не «сливал» матч. «Сливают» не так крупно, да и не основным составом. Кроме того, на красно-белых приехало очень много болельщиков», – сказал Бубнов порталу Sportbox.ru.



Напомним, «Спартак» в прошедшем чемпионате России занял первое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. «Арсенал» завершил сезон на четырнадцатом месте и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем».