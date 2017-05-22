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Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .

«Спартак» явно перегулял перед Тулой. 0:3 – это очень много, тем более, что «Спартак» играл в оптимальном составе в полузащите и нападении. Тревогу у тренерского штаба должно вызывать то, что команда в очередной раз проигрывает с крупным счетом. Это тенденция из которой можно сделать вывод, что «Спартак» начинает сыпаться, если соперник забивает первым. Песьяков – это похороны? Он уступает обоим вратарям команды и очень давно не играл. Каррера сказал, что результат не повлияет на сезон, но выводы должны быть сделаны. Я уверен, что итальянский тренер сделает их в том числе по некоторым футболистам. Убежден, что «Спартак» не «сливал» матч. «Сливают» не так крупно, да и не основным составом. Кроме того, на красно-белых приехало очень много болельщиков», – сказал Бубнов порталу Sportbox.ru.

Напомним, «Спартак» в прошедшем чемпионате России занял первое место и завоевал путевку в групповой этап Лиги Чемпионов. «Арсенал» завершил сезон на четырнадцатом месте и сыграет в стыковых матчах с «Енисеем». 

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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