Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»

Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

«Дорогие друзья! В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды», – написал Кадыров в социальной сети Instagram.

Кононов в сентябре 2016-го покинул пост главного тренера «Краснодара» и с того времени оставался без работы. «Терек» под руководством Рашида Рахимова по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице РФПЛ и едва не пробился в Лигу Европы. Контракт Кононова с грозненским клубом рассчитан на три года.