Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»
Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров
объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.
«Дорогие друзья! В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодежной команды», – написал Кадыров в социальной сети Instagram.
Дорогие друзья! В нашем футбольном Клубе "Терек" произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками "Терека". Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодёжной команды. "Терек" завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда. Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером "Терека", добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного! #Кадыров #Россия #Чечня #Терек #Футбол
Кононов в сентябре 2016-го покинул пост главного тренера «Краснодара» и с того времени оставался без работы. «Терек» под руководством Рашида Рахимова по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице РФПЛ и едва не пробился в Лигу Европы. Контракт Кононова с грозненским клубом рассчитан на три года.