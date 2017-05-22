Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Penta Sports выиграла первый сезон профессиональной лиги Tom Clancy’s Rainbow Six

Комментарии

Команда Penta Sports стала чемпионом 1-го сезона профессиональной лиги Tom Clancy’s Rainbow Six.

Соревнования прошли на ESL Arena в польском городе Катовице. В финале Penta Sports обыграла бразильскую команду Black Dragons со счетом 2:0. Восемь коллективов боролись за призовой фонд в размере 237 500 долларов.

«Во втором году профессиональной лиги мы будем укреплять основы, заложенные с момента выхода игры. Ключом к успеху проекта стала неиссякаемая поддержка постоянно растущего сообщества. В эти выходные участники финального этапа доказали, что «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» занимает достойное место в киберспортивном мире», — заявил бренд-директор Ubisoft Александр Реми.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада — тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft для Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра была анонсирована 9 июня 2014 на E3 и выпущена 1 декабря 2015 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий «V1lat» Волочай: Хейтеры больше всего в мире ненавидят Na'Vi и запятыеКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал победу Natus Vincere в голосовании за последний слот на EPICENTER: Moscow.Heroic и Space Soldiers квалифицировались на ESL One Cologne 2017Коллективы Heroic и Space Soldiers стали победителями европейской квалификации к турниру ESL One Cologne 2017.Valve могут лишить авторских прав на Dota 2Компания Valve может лишиться авторских прав на многопользовательскую игру Dota 2.В Overwatch пройдет событие «Годовщина Overwatch»23 мая в многопользовательском шутере Overwatch начнется новое событие «Годовщина Overwatch».Natus Vincere примет участие в EPICENTER: MoscowКоллектив Natus Vincere выиграл голосование за последнего участника турнира EPICENTER: Moscow.SK Telecom T1 выиграла 2017 Mid-Season InvitationalЮжнокорейский коллектив SK Telecom T1 стал победителем турнира 2017 Mid-Season Invitational.Vega Squadron пробилась на LAN-финал DreamLeague Season 7Определились участники LAN-финала DreamLeague Season 7 от европейского дивизиона.Team Liquid стала чемпионом SL i-League Invitational Season 2Коллектив Team Liquid выиграл турнир SL i-League Invitational Season 2.Джерри «EGM» Лундквист покинул The AllianceШвед Джерри «EGM» Лундквист покинул состав The Alliance.Виталий «V1lat» Волочай: Выпуск True Sight не может не понравится, потому что показали то, что зрители не видели никогдаКомментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Илья «Lil» Ильюк: Почему мою команду показывают как наглухо отбитое тупое быдло?Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Роман Дворянкин: Рассматриваю новый эпизод True Sight как плевок в лицо игрокам Virtus.proГенеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин поделился впечатлениями после просмотра эпизода True Sight про финал The Kiev Major.Определились все участники LAN-финала CIS MinorЗавершилась закрытая квалификация к турниру CIS Minor.Cloud9 примет участие в DreamHack Summer 2017Американский коллектив Cloud9 получил последнее приглашение на турнир DreamHack Summer 2017.Вышел эпизод True Sight про финал The Kiev MajorНа YouTube-канале Dota 2 появился четвертый эпизод True Sight о гранд-финале турнира The Kiev Major.Последнего участника EPICENTER: Moscow выберут посредством голосованияОрганизаторы EPICENTER: Moscow запустили голосование за последнего участника турнира.Team Secret обыграла Na’Vi и прошла на EPICENTER: MoscowКоллектив Team Secret выиграл квалификацию к турниру EPICENTER: Moscow.Александр «XBOCT» Дашкевич: Я не находил достаточно мотивации, чтобы играть, справляться с ошибкамиАлександр «XBOCT» Дашкевич в интервью CyberSport.ru рассказал о причинах ухода из «Анжи» и о дальнейших планах.Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля: Из меты выйдет Monkey King, а вернется PudgeИгроки команды Vega Squadron поделились мнением о новом патче 7.06.Акбар «SoNNeikO» Бутаев: Я уверен на 100%, что можно дойти до 9 000 MMR, играя лишь на одной ролиИгрок Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев в интервью CyberSport.ru рассказал о возвращении в состав «рожденных побеждать», объяснил почему в ладдере он не всегда играет на своей роли, а также поделился мнением о решафле в СНГ.
Футбол
Мойес покинул пост главного тренера «Сандерленда»
Футбол
Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделе
Попавший в ДТП американский мотогонщик Хэйден скончался на 36-м году жизни
Футбол
Бывший наставник сборной Аргентины Бьельса возглавил «Лилль»
все новости