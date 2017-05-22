Penta Sports выиграла первый сезон профессиональной лиги Tom Clancy’s Rainbow Six

Команда Penta Sports стала чемпионом 1-го сезона профессиональной лиги Tom Clancy’s Rainbow Six.



Соревнования прошли на ESL Arena в польском городе Катовице. В финале Penta Sports обыграла бразильскую команду Black Dragons со счетом 2:0. Восемь коллективов боролись за призовой фонд в размере 237 500 долларов.



«Во втором году профессиональной лиги мы будем укреплять основы, заложенные с момента выхода игры. Ключом к успеху проекта стала неиссякаемая поддержка постоянно растущего сообщества. В эти выходные участники финального этапа доказали, что «Tom Clancy’s Rainbow Six Осада» занимает достойное место в киберспортивном мире», — заявил бренд-директор Ubisoft Александр Реми.



Tom Clancy’s Rainbow Six: Осада — тактический шутер от первого лица, разработанный Ubisoft для Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра была анонсирована 9 июня 2014 на E3 и выпущена 1 декабря 2015 года.