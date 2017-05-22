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«Краснодар» 12 июня начнет подготовку к новому сезону

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Футболисты «Краснодара» начнут подготовку к следующему сезону 12 июня, сообщает официальный сайт «быков».

Первый сбор краснодарской команды пройдет на домашней базе «Четук», где футболисты пробудут до 24 июня. В конце этого сбора в планах клуба два контрольных матча.

Второй сбор пройдет в австрийском Бад Вальтерсдорфе с 28 июня по 9 июля. На этом сборе запланированы пять контрольных встреч. Все соперники будут названы позднее.

Заключительную неделю перед стартом нового сезона, который ориентировочно запланирован на 16 июля, команда проведет на своей базе.

Напомним, что «Краснодар» по итогам минувшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице РФПЛ и пробился в Лигу Европы. 22 мая клуб ушел на трехнедельный отпуск.

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