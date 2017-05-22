Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял
Вице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.
– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах, – цитирует Бердыева donnews.ru.
– Как
обстоят дела с финансами?
– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.
Бердыев также сообщил, что на ближайшее время у него намечена встреча с губернатором Василием Голубевым, где будут обговорены детали дальнейшего сотрудничества.
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