Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял

Источник:  DonNewsКомментарии

Вице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.

– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах, – цитирует Бердыева donnews.ru.

– Как обстоят дела с финансами?
– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

Бердыев также сообщил, что на ближайшее время у него намечена встреча с губернатором Василием Голубевым, где будут обговорены детали дальнейшего сотрудничества. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопыЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛЧемпионат России подошел к концу, но это не значит, что «Советский спорт» забыл показать вам самых красивых болельщиц заключительного тура.Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака».«Краснодар» 12 июня начнет подготовку к новому сезонуФутболисты «Краснодара» начнут подготовку к следующему сезону 12 июня, сообщает официальный сайт «быков».Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .Александр Бубнов: «Зенит» провалил сезонБывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления питерского «Зенита» в прошедшем чемпионате России.Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие командыПрезидент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».Александр Бубнов: «Локомотив» провел неоднозначный сезонБывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления московского «Локомотива» в прошедшем чемпионате России.Владислав Безбородов: Награда лучшего арбитра? Я честно выполнял свою работу.Футбольный арбитр Владислав Безбородов, признанный лучшим судьей прошедшего сезона, прокомментировал свою награду.Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделеПрезидент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»Приключения красно-белой торсиды в городе-герое – в рассказе болельщика тульского «Арсенала» Дмитрия.РФС признал Глушакова лучшим игроком сезонаИсполком РФС утвердил список лауреатов завершившегося в России футбольного сезона.Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов РФПЛНа заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/2017.«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итогиВ правительстве Тулы прошел брифинг по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.Сергей Семак: Победа «Спартак» глаз не режетГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением отношении к судьям и чемпионстве «Спартака».Шамиль Лахиялов: В следующем сезоне «Спартак» станет вдвойне сильным раздражителемБывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.Квинси Промес: Я не знаю, что будет в будущемПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, побывавший с командой на приеме в главном офисе «Лукойла», отказался комментировать свои ожидания относительно нового сезона.«Арсенал» потребует от «Спартака» возместить ущерб за бесчинства фанатовВ задании администрации Тульской области прошел брифинг, посвященный двухдневному пребыванию болельщиков московского «Спартака» в Туле, а также последствий этого пребывания.
Футбол
Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял
Футбол
Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»
Футбол
Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открыта
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Курбан Бердыев
Курбан Бердыеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости