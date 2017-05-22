Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял

Вице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.

– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах, – цитирует Бердыева donnews.ru.

– Как обстоят дела с финансами?

– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

Бердыев также сообщил, что на ближайшее время у него намечена встреча с губернатором Василием Голубевым, где будут обговорены детали дальнейшего сотрудничества.