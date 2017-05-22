Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня

«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.

1. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в понедельник был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии Российского футбольного союза (РФС). Глушаков в прошедшем сезоне провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 мячей.

2. Кроме того, исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов минувшего чемпионата России. В шорт-лист вошли десять игроков московского «Спартака».

3. Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

4. Президент РФС Виталий Мутко предупредил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для клубов в плане организации. «Придется где-то играть на неделе по три матча», - сказал вице-премьер РФ.

5. Исполком Международного паралимпийского комитета по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

6. Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни.

Текст дня: Ну что решили? В Москве прошел совет директоров «Спартака».

Видео дня: На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон.