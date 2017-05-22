Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.

1. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в понедельник был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии Российского футбольного союза (РФС). Глушаков в прошедшем сезоне провел 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 8 мячей.

2. Кроме того, исполком РФС утвердил список 33 лучших футболистов минувшего чемпионата России. В шорт-лист вошли десять игроков московского «Спартака».

3. Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.

4. Президент РФС Виталий Мутко предупредил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для клубов в плане организации. «Придется где-то играть на неделе по три матча», - сказал вице-премьер РФ.

5. Исполком Международного паралимпийского комитета по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России.

6. Известный спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни.

Текст дня: Ну что решили? В Москве прошел совет директоров «Спартака».

Видео дня: На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака».«Он сделал мое поколение звездами». Ловчев – о Владимире Перетурине«Он сделал мое поколение звездами». Ловчев – о Владимире ПеретуринеОбозреватель «Советского спорта» вспоминает ушедшего из жизни телекомментатора Владимира Перетурина.Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открытаПрезидент РФС Виталий Мутко – о стадионе «Санкт-Петербург».Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие командыПрезидент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».Виталий Мутко: Нас тревожит ситуация с телеправами на Кубок конфедерацийПрезидент РФС Виталий Мутко – о телеправах на матчи Кубка конфедераций.Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделеПрезидент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.Виталий Мутко: Билетная программа на матч Россия – Чили будет демократичнойГлава Российского Футбольного Союза Виталий Мутко сообщил о подготовке сборной России к товарищескому матчу с Чили.«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»Приключения красно-белой торсиды в городе-герое – в рассказе болельщика тульского «Арсенала» Дмитрия.Виталий Мутко: Принято решение о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург»Министр спорта РФ Виталий Мутко рассказал о замене газона на стадионе «Санкт-Петербург».РФС признал Глушакова лучшим игроком сезонаИсполком РФС утвердил список лауреатов завершившегося в России футбольного сезона.Отец «отцов из Суринама». Сергей Микулик – о Владимире ПеретуринеОтец «отцов из Суринама». Сергей Микулик – о Владимире ПеретуринеОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик вспоминает ушедшего сегодня из жизни комментатора Владимира Перетурина.«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итоги«Свиньи, а не болельщики». Разгромленная фанатами «Спартака» Тула подвела итогиВ правительстве Тулы прошел брифинг по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка во время матчей заключительного тура РФПЛ.Сергей Семак: Победа «Спартак» глаз не режетГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак в интервью «Ленте.ру» поделился своим мнением отношении к судьям и чемпионстве «Спартака».Шамиль Лахиялов: В следующем сезоне «Спартак» станет вдвойне сильным раздражителемБывший нападающий «Анжи» и «Терека» Шамиль Лахиялов оценил выступление «Спартака» в завершившемся сезоне.Квинси Промес: Я не знаю, что будет в будущемПолузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, побывавший с командой на приеме в главном офисе «Лукойла», отказался комментировать свои ожидания относительно нового сезона.«Арсенал» потребует от «Спартака» возместить ущерб за бесчинства фанатовВ задании администрации Тульской области прошел брифинг, посвященный двухдневному пребыванию болельщиков московского «Спартака» в Туле, а также последствий этого пребывания.Перетурин. Голос из детстваПеретурин. Голос из детстваГлавный редактор «Советского спорта» в своей очень личной колонке говорит об ушедшем сегодня от нас.Сергей Родионов: Не хочу лукавить, трансферный план естьГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал об итогах собрания совета директоров московского клуба.
Футбол
Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял
Футбол
Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»
Футбол
Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открыта
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Владимир Перетурин
Владимир Перетуринвсе новости
Олег Кононов
Олег Кононоввсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости