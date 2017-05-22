Глушаков – лучший футболист по версии РФС, Кононов возглавил «Терек» и смерть Перетурина. Главные новости дня
«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.
1. Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в
понедельник был признан лучшим игроком сезона-2016/17 по версии Российского
футбольного союза (РФС). Глушаков в прошедшем сезоне провел 25 матчей в
чемпионате России, в которых забил 8 мячей.
2. Кроме того, исполком РФС утвердил список 33
лучших футболистов минувшего чемпионата России. В шорт-лист вошли десять
игроков московского «Спартака».
3. Глава Чеченской Республики и почетный президент
«Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником
грозненского футбольного клуба.
4. Президент РФС Виталий Мутко предупредил, что
сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для клубов в плане организации. «Придется
где-то играть на неделе по три матча», - сказал вице-премьер РФ.
5. Исполком Международного паралимпийского комитета по
рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения
Паралимпийского комитета России.
6. Известный спортивный телекомментатор и журналист
Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни.
Текст дня: Ну что решили? В Москве прошел совет директоров «Спартака».
Видео дня: На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон.