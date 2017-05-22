Директор «Нефтехимика»: Не помню такого провала команды

Сергей Кирсанов: Еще сам не знаю, буду ли работать в следующем сезоне в «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Сергей Кирсанов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком-2» в заключительном туре первенства ФНЛ.