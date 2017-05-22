Директор «Нефтехимика»: Не помню такого провала команды
Директор «Нефтехимика» Наиль Гизатуллин подвел итоги выступления клуба в завершившемся сезоне ФНЛ.
Напомним, команда из Нижнекамска заняла последнее место, и в следующем сезоне будет выступать в ПФЛ.
- По горячим следам могу сказать одно - я не помню такого провала. Не стал бы обвинять только тренерский штаб. Считаю, что в большей степени вина на футболистах. Они тоже подписывают контракты и несут ответственность за свое выступление. Сезон получился непонятным: вроде бы набрали квалифицированных игроков, тренерский состав неплохой, могли выступить гораздо лучше… Предстоит еще сделать серьезный анализ. После этого можно будем говорить о задачах на следующий сезон и определять состав, с которым мы будем работать, - цитирует Гизатуллина «БИЗНЕС Online».