Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стал известен расширенный состав австралийцев для подготовки к Кубку конфедераций

Источник:  Федерация футбола АвстралииКомментарии

Главный тренер сборной Австралии по футболу Анге Постекоглу огласил расширенный состав национальной команды из 30 человек, которые будут готовиться к Кубку конфедераций.

Напомним, что официальная заявка австралийцев из 23 футболистов должна быть опубликована после 7 июня. Перед началом Кубка конфедераций, который пройдет в России, австралийцы сыграют отборочный матч чемпионата мира с Саудовской Аравией в Аделаиде 8 июня, а также проведут товарищескую встречу с бразильцами. Она состоится в Мельбурне 13 июня.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии, в расширенный состав сборной Австралии вошли: 

Вратари: Мэтью Райан («Генк»), Марк Биригитти («Суонси»), Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»);

Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Александер Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуачжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);

Полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта», Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);

Нападающие: Робби Круз (без клуба), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт») и Томи Юрич («Люцерн»).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Нас тревожит ситуация с телеправами на Кубок конфедерацийПрезидент РФС Виталий Мутко – о телеправах на матчи Кубка конфедераций.В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?В понедельник на поле стадиона «Санкт-Петербург» выехал трактор, чтобы снять старый газон – видимо, шансов на его спасение не осталось.На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон (фото, видео)В социальных сетях появились фотографии со стадиона на Крестовском острове: на них видно, что на поле работает трактор, снимающий газон арены.Экс-игрок «Ливерпуля» спел «Калинку» с Мостовым (видео)Как сообщает RT, в рамках открытия парка Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор исполнил русскую народную песню «Калинка» вместе с журналистом RT Нилом Харви и бывшим полузащитником «Спартака» Александром Мостовым.В Пулково открыли буферную зону для болельщиковПеред Кубком конфедераций в петербургском аэропорту Пулково открыли буферную зону для болельщиков с шатром и общепитом, сообщил коммерческий директор управляющей компании аэропорта Евгений Ильин.В петербургском метро проверят систему централизованного оповещенияУтром 24 мая на станциях метрополитена в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 пройдет проверка системы централизованного оповещения, сообщает официальный сайт ГУП «Петербургский метрополитен».Член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: Остается загадкой, почему не проснулся газон на «Санкт-Петербург Арене»Агроном, член комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Верховых высказался о газоне на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.Алексей Стрепетов: Кокорин будет в составе сборной России на чемпионат мираБывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о победе (2:0) петербургского клуба над «Локомотивом» в матче 30-го тура РФПЛ.Роналдиньо: После такого теплого приема будет трудно не болеть за Россию на Кубке КонфедерацийБразильский нападающий сборной Легенд ФИФА Роналдиньо после матча против сборной России прокомментировал итоги своего приезда в Россию.Сборная России с Радимовым, Малафеевым и Булыкиным обыграла Легенд ФИФА с Роналдиньо и ДесайиВ Санкт-Петербурге прошел выставочный матч, в котором сборная России в серии пенальти обыграла команду «Легенды ФИФА».Вячеслав Малафеев: Если сборная России переборет саму себя – можно обыгрывать любого соперникаБывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафевв поделился мнением о предстоящем выступлении сборной России на Кубке конфедераций.В Петербурге официально открыт парк Кубка конфедераций20 мая в Петербурге на Конюшенной площади официально открыли парк Кубка конфедераций.Роналдиньо: Кубок конфедераций даже более важен, чем ЧМИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Роналдиньо: На Кубке конфедераций буду болеть, чтобы сборная России хорошо себя показалаИзвестный бразильский футболист Роналдиньо поделился мнением о Кубке конфедераций в России.Сергей Собянин: Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедерацийМэр Москвы Сергей Собянин сообщил сколько болельщиков посетят Кубок конфедерации в столице России.«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».Расписание Кубка Конфедераций 2017Расписание Кубка Конфедераций 2017В России 17 июня будет проводиться международный турнир «Кубок Конфедераций по футболу 2017». Мы представляем расписание турнираКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Новой ЗеландииКубок конфедераций: что нужно знать о сборной Новой Зеландии«Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.Дешам заявил, что не вызвал Бензема в сборную Франции по спортивным причинамГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард мадридского «Реала» Карим Бензема оказался вне заявки национальной команды на Кубок Конфедераций-2017.Жулиано: Если будет возможность, встречусь с Роналдиньо в ПетербургеПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о приезде экс-полузащитника сборной Бразилии Рональдиньо в Петербург.
Футбол
Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принял
Футбол
Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»
Футбол
Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»
Футбол
Виталий Мутко – о стадионе на Крестовском острове: Не надо было открывать Америку. Она уже давно открыта
все новости
Австралия
Австралиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости