Стал известен расширенный состав австралийцев для подготовки к Кубку конфедераций

Главный тренер сборной Австралии по футболу Анге Постекоглу огласил расширенный состав национальной команды из 30 человек, которые будут готовиться к Кубку конфедераций.

Напомним, что официальная заявка австралийцев из 23 футболистов должна быть опубликована после 7 июня. Перед началом Кубка конфедераций, который пройдет в России, австралийцы сыграют отборочный матч чемпионата мира с Саудовской Аравией в Аделаиде 8 июня, а также проведут товарищескую встречу с бразильцами. Она состоится в Мельбурне 13 июня.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Австралии, в расширенный состав сборной Австралии вошли:

Вратари: Мэтью Райан («Генк»), Марк Биригитти («Суонси»), Даниэль Вукович («Сидней»), Митчелл Ланжерак («Штутгарт»);



Защитники: Азиз Бехич («Бурсаспор»), Александер Герсбах («Русенборг»), Райан Грант («Сидней»), Милош Дегенек («Иокогама Маринос»), Дилан Макгоуан («Пасуш де Феррейра»), Райан Макгован («Гуачжоу Чжичэн»), Райли Макгри («Аделаида Юнайтед»), Бэйли Райт («Бристоль»), Трент Сэйнсбари («Интер»), Брэд Смит («Борнмут»);

Полузащитники: Мустафа Амини («Орхус»), Крейг Гудвин («Спарта», Роттердам), Джеймс Джегго («Штурм»), Джексон Ирвайн («Бертон Альбион»), Майл Йединак («Астон Вилла»), Массимо Луонго («КПР»), Марк Миллигэн («Бани Яс»), Аарон Муй («Хаддерсфилд Таун»), Томас Рогич («Селтик»), Джеймс Троизи («Мельбурн Виктори»), Айдин Хрустич («Гронинген»);

Нападающие: Робби Круз (без клуба), Тим Кэхилл («Мельбурн Сити»), Метью Леки («Ингольштадт»), Джейми Макларен («Дармштадт») и Томи Юрич («Люцерн»).