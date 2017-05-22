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Веснина проиграла на старте турнира в Страсбуре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Елена Веснина проиграла на старте турнира во французском Страсбуре, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Веснина, посеянная второй, в понедельник в первом круге проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 6:1, 1:6, 1:6. Теннисистки провели на корте 85 минут.

Соперницей итальянки по второму кругу будет австралийка Эшли Барти.

Страсбур (Франция)
Турнир WTA
Призовой фонд 226750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Веснина (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – 6:1, 1:6, 1:6.

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