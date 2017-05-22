Веснина проиграла на старте турнира в Страсбуре

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Свитолина обыграла Халеп и стала победительницей турнира в Риме Финальный матч турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и румынкой Симоной Халеп завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 7:5, 6:1 в пользу Свитолины.

Макарова и Веснина уступили в финале турнира в Риме в парном разряде Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина уступили Чан Кайчэнь (Тайвань) и Мартине Хингис (Швейцария) в финале турнира в Риме в парном разряде.

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Каменская уступила Рюффер в финале квалификации турнира в Нюрнберге Российская теннисистка Виктория Каменская уступила немке Лене Рюффер в финале квалификации турнира в Нюрнберге.

Свитолина стала соперницей Халеп по финалу турнира в Риме 11-я ракетка мира Элина Свитолина стала второй финалисткой турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме.

Макарова и Веснина вышли в финал турнира в Риме в парах Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина пробились в финал теннисного турнира в Риме.

Халеп обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме Матч 1/2 финала турнира WTA в Риме (Италия) между румынкой Симоной Халеп и голландкой Кики Бертенс завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:1 в пользу Халеп.

Мугуруса обыграла Винус Уильямс и вышла в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между испанкой Гарбинье Мугурусой и американкой Винус Уильямс завершился победой испанской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 3:6, 6:2 в пользу Мугурусы.

Свитолина обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 7:6 (9) в пользу Свитолины.

Бертенс обыграла Гаврилову и вышла в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира WTA в Риме (Италия) между голландкой Кики Бертенс и австралийкой Дарьей Гавриловой завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:3, 6:3 в пользу Бертенс.

Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.

Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/4 финала турнира в Риме победила спортсменку из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4.

Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Риме Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина во втором круге турнира в Риме в парном разряде победил интернациональную пару - хорватку Дарию Юрак и представительницу Австралии Анастасию Родионову.

Шарапова получила wild card на турнир в Бирмингеме Российской теннисистке предоставили wild card для участия в турнире WTA в Бирмингеме (Великобритания). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Макарова уступила Бертенс в 1/8 финала турнира в Риме Матч 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Екатериной Макаровой и голландкой Кики Бертенс завершился победой голландской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 1:6 в пользу Бертенс.

Шарапова не получит wild card на Уимблдоне Оргкомитет Уимблдона не планирует предоставлять российской теннисистке Марии Шараповой wild card для участия в соревнованиях. Против этого выступает глава комитета по wild card турнира Тим Хенмен.

Павлюченкова проиграла Халеп в 1/8 финала турнира в Риме 17-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире WTA Internazionali BNL d’Italia в Риме.