Виктория Азаренко: Перед Уимблдоном я сыграю на одном из травяных турниров

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что планирует вернуться на корт перед Уимблдонским турниром – на одном из травяных соревнований.

«Я хорошо потрудилась на тренировках и чувствую, что готова вернуться. К тому же мой сын Лео хочет посмотреть Лондон и Уимблдон. В ближайшие дни я окончательно сформирую свое расписание перед Уимблдоном – перед ним я планирую выступить на одном из травяных турниров», - написала Азаренко в «твиттере».

Азаренко в июле 2016 года сделала паузу в карьере в связи с рождением ребенка, который появился на свет в декабре в Лос-Анджелесе.

Азаренко за карьеру завоевала 20 титулов на турнирах WTA, включая победы на Открытом чемпионате Австралии в 2012 и 2013 годах.

Уимблдонский турнир начнется 3 июля.