Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.
«Сегодня в одной из клиник Германии защитник Сергей Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы. Операция прошла успешно. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — уточняет сайт армейского клуба.
Отметим, что в двух последних матчах чемпионата России Игнашевия играл с переломом плюсневой кости.
Всего в минувшем сезоне РФПЛ Игнашевич провел 24 матча и забил четыре мяча.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция