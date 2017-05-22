Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.

«Сегодня в одной из клиник Германии защитник Сергей Игнашевич перенёс операцию в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы. Операция прошла успешно. О сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно», — уточняет сайт армейского клуба.

Отметим, что в двух последних матчах чемпионата России Игнашевия играл с переломом плюсневой кости.

Всего в минувшем сезоне РФПЛ Игнашевич провел 24 матча и забил четыре мяча.