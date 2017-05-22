Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал предположение, что матч 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0) мог носить договорной характер.

Напомним, красно-белые досрочно стали чемпионами России и турнирного значения эта игра для них не имела. Туляки же, одержав победу, избежали прямого вылета в ФНЛ и сыграют в стыковых матчах с «Енисеем».

«Мне, как футбольному болельщику, не верится, что команда, которая за несколько туров до окончания первенства становится чемпионом, в предыдущем туре в ничего незначащем для себя матче рвет на части «Терек», приезжает в Тулу и абсолютно безвольно  уступает  команде со счетом 0:3, которую в 1-м туре обыграла со счетом 4:1. Я в такие совпадения не верю.  Это моя точка зрения, я никого не обвиняю. Я же не говорю, что кто-то кому-то заплатил, дал взятку. Я просто высказываю мысль, что мог быть договорной матч. А почему нет? Мои друзья из Тулы мне звонили, они были на матче, и сказали, что «Спартак» вообще не переходил на половину поля «Арсенала». Это разве игра чемпиона? Посмотрим, если «Арсенал» в следующем сезоне проиграет «Спартаку» дважды, то это станет подтверждением моих слов», – цитирует Лебедева «Спорт FM».

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Боюсь, «Ростов» может развалитьсяФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Ростова».Рашид Рахимов: Сожаления нет, а есть удовлетворение от проделанной работыБывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признался, что испытывает удовлетворение от работы в грозненском футбольном клубе.Федор Чалов: Я стал играть гораздо увереннееНападающий московского Федор Чалов после получения приза РФС «Надежда» заявил, что стал увереннее играть за основной состав армейской команды и стал лучше чувствовать партнеров.Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрываютБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал матч красно-белых с тульским «Арсеналом» (0:3) договорным.Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопыЗащитник ЦСКА Сергей Игнашевич перенес успешную операцию, которая была сделана в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы, сообщает официальный сайт ЦСКА.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 30-го тура РФПЛЧемпионат России подошел к концу, но это не значит, что «Советский спорт» забыл показать вам самых красивых болельщиц заключительного тура.Глушаков – лучший футболист сезона, Кононов возглавил «Терек». Главные новости дня«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня.Курбан Бердыев: Решения о продолжении работы в «Ростове» не принялВице-президент «Ростов» Курбан Бердыев рассказал, останется ли в клубе в следующем сезоне.«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»«Маурисио уходит. Тигиев? Будем решать этот вопрос. С Ещенко тоже»В понедельник в Москве состоялся совет директоров «Спартака».«Краснодар» 12 июня начнет подготовку к новому сезонуФутболисты «Краснодара» начнут подготовку к следующему сезону 12 июня, сообщает официальный сайт «быков».Кадыров объявил о назначении Кононова наставником «Терека»Глава Чеченской Республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова новым наставником грозненского футбольного клуба.Александр Бубнов: «Спартак» не «сливал» матч «Арсеналу»Бывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч «Арсенал» – «Спартак» .Александр Бубнов: «Зенит» провалил сезонБывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления питерского «Зенита» в прошедшем чемпионате России.Виталий Мутко: Спартаковским болельщикам надо уважать другие командыПрезидент РФС Виталий Мутко – о забегах болельщиков «Спартака».Александр Бубнов: «Локомотив» провел неоднозначный сезонБывший игрок и футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал выступления московского «Локомотива» в прошедшем чемпионате России.Владислав Безбородов: Награда лучшего арбитра? Я честно выполнял свою работу.Футбольный арбитр Владислав Безбородов, признанный лучшим судьей прошедшего сезона, прокомментировал свою награду.Виталий Мутко: В следующем сезоне придется где-то играть по три матча на неделеПрезидент РФС Виталий Мутко отметил, что сезон-2017/18 будет насыщенным и сложным для организации.«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»«Фанаты сорвали с флагштока флаг Тулы, а вместо него повесили спартаковский»Приключения красно-белой торсиды в городе-герое – в рассказе болельщика тульского «Арсенала» Дмитрия.РФС признал Глушакова лучшим игроком сезонаИсполком РФС утвердил список лауреатов завершившегося в России футбольного сезона.Исполком РФС утвердил список 33-х лучших футболистов РФПЛНа заседании Исполкома РФС был утвержден список 33-х лучших футболистов чемпионата России сезона 2016/2017.
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрывают
Футбол
Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным
Футбол
Игнашевич успешно прооперирован в связи с переломом пятой плюсневой кости левой стопы
Футбол
«Ювентус» выкупил Куадрадо у «Челси» за 20 миллонов евро
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Игорь Лебедев
Игорь Лебедеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости