Игорь Лебедев: Матч «Арсенал» – «Спартак» мог быть договорным

Член исполкома РФС Игорь Лебедев высказал предположение, что матч 30-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком» (3:0) мог носить договорной характер.

Напомним, красно-белые досрочно стали чемпионами России и турнирного значения эта игра для них не имела. Туляки же, одержав победу, избежали прямого вылета в ФНЛ и сыграют в стыковых матчах с «Енисеем».

«Мне, как футбольному болельщику, не верится, что команда, которая за несколько туров до окончания первенства становится чемпионом, в предыдущем туре в ничего незначащем для себя матче рвет на части «Терек», приезжает в Тулу и абсолютно безвольно уступает команде со счетом 0:3, которую в 1-м туре обыграла со счетом 4:1. Я в такие совпадения не верю. Это моя точка зрения, я никого не обвиняю. Я же не говорю, что кто-то кому-то заплатил, дал взятку. Я просто высказываю мысль, что мог быть договорной матч. А почему нет? Мои друзья из Тулы мне звонили, они были на матче, и сказали, что «Спартак» вообще не переходил на половину поля «Арсенала». Это разве игра чемпиона? Посмотрим, если «Арсенал» в следующем сезоне проиграет «Спартаку» дважды, то это станет подтверждением моих слов», – цитирует Лебедева «Спорт FM».