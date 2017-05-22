Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрывают

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал матч красно-белых с тульским «Арсеналом» (0:3) договорным.

– Не увидел договорняка. Одна команда была не готова – «Спартак», вторая рвалась через край. Это я увидел. Это по игре. После праздников и выпитого шампанского «Спартак» повесил себе гири на ноги. Если я молчу – договорняка не было. Договорняк 0:3 не проигрывают.

– А с каким счетом его проигрывают?

– 2:3, 0:1, 1:2. И все – конфузные моменты. Такого я не увидел. Одна команда летала, а вторая была не готова, - сказал Рейнгольд.

Напомним, что «Спартак» обеспечил себе чемпионство за три тура до окончания сезона РФПЛ, а тульский «Арсенал» лишь в последнем матче избежал прямого вылета в ФНЛ, поднявшись на 14-е место. Теперь команда сыграет в стыковых матчах с красноярским «Енисеем».