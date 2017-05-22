Валерий Рейнгольд: «Спартак» сдал «Арсеналу» матч? Договорняк 0:3 не проигрывают
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд ответил на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка, который назвал матч красно-белых с тульским «Арсеналом» (0:3) договорным.
– Не увидел договорняка. Одна команда была не готова – «Спартак», вторая рвалась через край. Это я увидел. Это по игре. После праздников и выпитого шампанского «Спартак» повесил себе гири на ноги. Если я молчу – договорняка не было. Договорняк 0:3 не проигрывают.
– А с каким счетом
его проигрывают?
– 2:3, 0:1, 1:2. И все – конфузные моменты. Такого я не увидел. Одна команда летала, а вторая была не готова, - сказал Рейнгольд.
Напомним, что «Спартак» обеспечил себе чемпионство за три тура до окончания сезона РФПЛ, а тульский «Арсенал» лишь в последнем матче избежал прямого вылета в ФНЛ, поднявшись на 14-е место. Теперь команда сыграет в стыковых матчах с красноярским «Енисеем».
Валерий Рейнгольд об игре «Спартака» и ЦСКА, тренер Гончаренко, а также жесткий ответ на критику Мирчи Луческу, оценил перспективы «Локомотива» в следующем сезоне и раскритиковал аутсайдеров и разгромил участников стыковых матчей.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция