Медведев уступил Симону на старте турнира в Лионе
Российский теннисист Даниил Медведев не смог
выйти во второй раунд турнира во французском Лионе, призовой фонд которого
составляет более 480 тысяч евро.
Медведев в матче первого круга уступил французу
Жилю Симону в трех партиях со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Теннисисты провели на
корте более двух часов.
В следующем раунде Симон сыграет с победителем
матча Кайл Эдмунд (Великобритания) – Тиагу Монтейру (Бразилия).
Лион (Франция)
Турнир АТР
Призовой фонд 482060 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия) – Жиль Симон (Франция) - 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
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