Медведев уступил Симону на старте турнира в Лионе

Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй раунд турнира во французском Лионе, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.

Медведев в матче первого круга уступил французу Жилю Симону в трех партиях со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6. Теннисисты провели на корте более двух часов.

В следующем раунде Симон сыграет с победителем матча Кайл Эдмунд (Великобритания) – Тиагу Монтейру (Бразилия).

Лион (Франция)

Турнир АТР

Призовой фонд 482060 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия) – Жиль Симон (Франция) - 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.