Федор Чалов: Я стал играть гораздо увереннее
Нападающий московского Федор Чалов после
получения приза РФС «Надежда» заявил, что стал увереннее играть за основной
состав армейской команды и стал лучше чувствовать партнеров.
«Я даже не ожидал, что получу эту награду. Очень
приятно, большое спасибо! После моего дебюта я стал играть гораздо увереннее,
лучше чувствую партнеров по команде, и очень многое изменилось», - приводит «Р-Спорт»
слова Чалова.
В понедельник на заседании исполкома РФС был
утвержден список футбольных лауреатов сезона-2016/17. Чалов был назван лучшим
футболистом среди игроков возрастом до 21 года, получив приз в категории «Надежда».
Чалов дебютировал за основной состав ЦСКА 21
сентября 2016 года в матче Кубка России против «Енисея» , а в РФПЛ впервые
сыграл 6 ноября во встрече с пермским «Амкаром».
В завершившимся сезоне РФПЛ Чалов провел 15 матчей и забил шесть голов.
Матч
Голы
Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)
Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов
Предупреждения:
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция