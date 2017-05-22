Федор Чалов: Я стал играть гораздо увереннее

Нападающий московского Федор Чалов после получения приза РФС «Надежда» заявил, что стал увереннее играть за основной состав армейской команды и стал лучше чувствовать партнеров.

«Я даже не ожидал, что получу эту награду. Очень приятно, большое спасибо! После моего дебюта я стал играть гораздо увереннее, лучше чувствую партнеров по команде, и очень многое изменилось», - приводит «Р-Спорт» слова Чалова.

В понедельник на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов сезона-2016/17. Чалов был назван лучшим футболистом среди игроков возрастом до 21 года, получив приз в категории «Надежда».

Чалов дебютировал за основной состав ЦСКА 21 сентября 2016 года в матче Кубка России против «Енисея» , а в РФПЛ впервые сыграл 6 ноября во встрече с пермским «Амкаром».

В завершившимся сезоне РФПЛ Чалов провел 15 матчей и забил шесть голов.