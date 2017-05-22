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Федор Чалов: Я стал играть гораздо увереннее

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий московского Федор Чалов после получения приза РФС «Надежда» заявил, что стал увереннее играть за основной состав армейской команды и стал лучше чувствовать партнеров.

«Я даже не ожидал, что получу эту награду. Очень приятно, большое спасибо! После моего дебюта я стал играть гораздо увереннее, лучше чувствую партнеров по команде, и очень многое изменилось», - приводит «Р-Спорт» слова Чалова.

В понедельник на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов сезона-2016/17. Чалов был назван лучшим футболистом среди игроков возрастом до 21 года, получив приз в категории «Надежда».

Чалов дебютировал за основной состав ЦСКА 21 сентября 2016 года в матче Кубка России против «Енисея» , а в РФПЛ впервые сыграл 6 ноября во встрече с пермским «Амкаром».

В завершившимся сезоне РФПЛ Чалов провел 15 матчей и забил шесть голов.

Матч

ЦСКА - Анжи - 4:0 (3:0)

Голы

Игнашевич 17 (1:0). Витиньо 24 (2:0). Витиньо 38 (3:0). Чалов 49 (4:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Васин, Березуцкий В. (Тошич, 60), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Жамалетдинов, 72), Витиньо (Гордюшенко, 84)

Анжи: Юрченко, Жиров, Паршивлюк, Мусалов, Тетрашвили, Фибел (Брызгалов, 46), Батов (Георгиевский, 75), Гулиев (Эзатолахи, 46), Хадарцев, Яковлев, Долгов

Предупреждения:

Вернблум, 33 - Гулиев, 31

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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