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Матьяж Смодиш: Когда закрывали Теодосича и де Коло, у ЦСКА не нашлось лидеров

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший капитан ЦСКА Матьяж Смодиш высказался о выступлении ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.

Напомним, прошлогодние победители турнира не смогли защитить титул, проиграв в полуфинале Олимпиакосу» (78:82).

«Если игроки ротации «Олимпиакоса» принесли много пользы своей команде, а Костас Паниколау и Яннис Папапетру и вовсе стали лучшими баскетболистами матча, то в ЦСКА уповали на сверхталант Теодосича и де Коло, – приводят «Известия» слова Смодиша. – В целом они провели великолепный матч, но когда их плотно перекрывали, в составе не нашлось человека, способного взять на себя бремя лидерства. Это проблема.

Да, у армейцев есть великий игрок Виктор Хряпа, есть очень талантливые защитники Кори Хиггинс и Виталий Фридзон, но складывается впечатление, что они боятся бросать. Без страха играл только Ааарон Джексон, но этого оказалось недостаточно».

Напомним, в итоге ЦСКА занял третье место, победив в матче за третье место «Реал» (94:70).

Матч

ЦСКА - Олимпиакос - 78:82

Состав

ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)

Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Реал - ЦСКА - 70:94

Состав

Реал: Айон (11), Мачюлис (11)

ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)

Место и дата

21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция

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