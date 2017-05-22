Матьяж Смодиш: Когда закрывали Теодосича и де Коло, у ЦСКА не нашлось лидеров

Бывший капитан ЦСКА Матьяж Смодиш высказался о выступлении ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.

Напомним, прошлогодние победители турнира не смогли защитить титул, проиграв в полуфинале Олимпиакосу» (78:82).

«Если игроки ротации «Олимпиакоса» принесли много пользы своей команде, а Костас Паниколау и Яннис Папапетру и вовсе стали лучшими баскетболистами матча, то в ЦСКА уповали на сверхталант Теодосича и де Коло, – приводят «Известия» слова Смодиша. – В целом они провели великолепный матч, но когда их плотно перекрывали, в составе не нашлось человека, способного взять на себя бремя лидерства. Это проблема.

Да, у армейцев есть великий игрок Виктор Хряпа, есть очень талантливые защитники Кори Хиггинс и Виталий Фридзон, но складывается впечатление, что они боятся бросать. Без страха играл только Ааарон Джексон, но этого оказалось недостаточно».

Напомним, в итоге ЦСКА занял третье место, победив в матче за третье место «Реал» (94:70).