Матьяж Смодиш: Когда закрывали Теодосича и де Коло, у ЦСКА не нашлось лидеров
Бывший капитан ЦСКА
Матьяж Смодиш высказался о выступлении ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.
Напомним, прошлогодние победители турнира не смогли защитить титул, проиграв в полуфинале Олимпиакосу» (78:82).
«Если игроки ротации «Олимпиакоса» принесли много пользы своей команде, а Костас Паниколау и Яннис Папапетру и вовсе стали лучшими баскетболистами матча, то в ЦСКА уповали на сверхталант Теодосича и де Коло, – приводят «Известия» слова Смодиша. – В целом они провели великолепный матч, но когда их плотно перекрывали, в составе не нашлось человека, способного взять на себя бремя лидерства. Это проблема.
Да, у армейцев есть великий игрок Виктор Хряпа, есть очень талантливые защитники Кори Хиггинс и Виталий Фридзон, но складывается впечатление, что они боятся бросать. Без страха играл только Ааарон Джексон, но этого оказалось недостаточно».
Напомним, в итоге ЦСКА занял третье место, победив в матче за третье место «Реал» (94:70).
Матч
ЦСКА - Олимпиакос - 78:82
Состав
ЦСКА: Теодосич (23), Де Коло (16), Джексон (12)
Олимпиакос: Папаниколау (14), Принтезис (14), Спанулис (14), Манцарис (12)
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Состав
ЦСКА: Хайнс (14), Де Коло (13), Джексон (13), Фридзон (12), Хиггинс (12), Воронцевич (10)
Место и дата
21 мая 18:00, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция