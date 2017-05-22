Антуан Гризманн: Шансы, что я окажусь в «МЮ»? Шесть из десяти
Французский нападающий мадридского «Атлетико»
Антуан Гризманн высоко оценил свои шансы на переход в английский «Манчестер
Юнайтед».
«Думаю, ясность с моим будущим наступит в ближайшие две недели. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6», — приводит Quotidien слова Гризманна.
Antoine Griezmann à Manchester ? « Possible « répond l’intéressé, qui estime ses chances d’y jouer l’an prochain à 6 sur 10. #Quotidien pic.twitter.com/a6XuihJWVG— Quotidien (@Qofficiel) 22 мая 2017 г.
Напомним, что контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2021 года, а сумма отступных за него составляет около 89 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Гризманн провел за мадридский клуб 53 матча, в которых забил 26 голов.
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