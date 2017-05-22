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Антуан Гризманн: Шансы, что я окажусь в «МЮ»? Шесть из десяти

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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высоко оценил свои шансы на переход в английский «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, ясность с моим будущим наступит в ближайшие две недели. «Манчестер Юнайтед»? Возможно. Насколько возможно по шкале от 1 до 10? 6», — приводит Quotidien слова Гризманна.

Напомним, что контракт француза с «Атлетико» рассчитан до 2021 года, а сумма отступных за него составляет около 89 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Гризманн провел за мадридский клуб 53 матча, в которых забил 26 голов.

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