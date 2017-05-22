Рашид Рахимов: Сожаления нет, а есть удовлетворение от проделанной работы

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признался, что испытывает удовлетворение от работы в грозненском футбольном клубе.

«Я очень благодарен Рамзану Ахматовичу (Кадырову), который с первого дня оказал полное доверие. И президент клуба доверял. Мы совместно сделали хорошую работу. Но у каждого периода есть начало, а есть завершение. Сожаления нет, а есть удовлетворение от проделанной работы. Клубу я желаю всего хорошего. Кадыров пока на прощание не говорил. Думаю, у нас состоится разговор», - приводит «Р-Спорт» слова Рахимова.

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров в понедельник объявил, что Рахимова на посту главного тренера сменит Олег Кононов, в сентябре покинувший «Краснодар».