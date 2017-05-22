Рашид Рахимов: Сожаления нет, а есть удовлетворение от проделанной работы
Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов признался,
что испытывает удовлетворение от работы в грозненском футбольном клубе.
«Я очень благодарен Рамзану Ахматовичу (Кадырову), который с первого дня оказал полное доверие. И президент клуба доверял. Мы совместно сделали хорошую работу. Но у каждого периода есть начало, а есть завершение. Сожаления нет, а есть удовлетворение от проделанной работы. Клубу я желаю всего хорошего. Кадыров пока на прощание не говорил. Думаю, у нас состоится разговор», - приводит «Р-Спорт» слова Рахимова.
Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров в понедельник объявил, что Рахимова на посту главного тренера сменит Олег Кононов, в сентябре покинувший «Краснодар».
Матч
Крылья Советов - Терек - 1:3 (0:1)
Голы
Мбенг 38 (0:1). Мохаммади 56 (0:2). Балай 76 (0:3). Бруно 90 (1:3 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Конюхов, Родич, Божин, Надсон (Мияилович, 52), Бато, Ятченко, Ткачёв, Башкиров (Зинков, 59), Корниленко, Бруно, Паскуато
Терек: Гудиев, Семёнов, Дьомбер, Анхель, Плиев, Родолфо, Мохаммади, Кузяев, Торже (Бериша, 88), Митришев (Мирзов, 79), Мбенг (Балай, 73)
Предупреждения:
Бруно, 63; Ткачёв, 69 - Дьомбер, 31; Мохаммади, 40; Плиев, 64
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Металлург, Текстовая трансляция