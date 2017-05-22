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Александр Бубнов: Боюсь, «Ростов» может развалиться

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Ростова».

- Боюсь, что для них наступают тяжелые времена, - сказал Бубнов. - Много возрастных футболистов, которые требуют замены в ближайшей перспективе. При этом нет никакого понимания по поводу финансовых вопросов, что ставит под угрозу нахождения Бердыева в клубе. В «Зените», «Краснодаре» и «Рубине» тренеры подвисли, что провоцирует разговоры о переговорах с Бердыевым. Также возможен отток лидеров: Полоз, Ерохин, Кудряшов… Ими и некоторыми другими футболистами наверняка интересуются лидеры РФПЛ, а сами футболисты после фееричного сезона захотят карьерного и финансового роста. Все это не позволяет говорить о перспективах «Ростова» с уверенностью. Боюсь, что команда может развалиться. «Ростов» все выдал сегодня, но не подумал о завтрашнем дне в смысле финансов.

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