Квинси Промес: Надеюсь, что когда-нибудь окажусь в Англии
Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес
сообщил, что ему нравятся английский, немецкий и испанские чемпионаты, но
дал понять, что в ближайшее время покидать красно-белых не намерен.
«Пока я, повторюсь, всем
доволен. Мой контракт рассчитан до 2021 года. Посмотрим, что будет.
Я счастлив в «Спартаке», но никогда нельзя загадывать, что
произойдет в дальнейшем. Мне импонируют немецкий и испанские
чемпионаты. Помимо вышеперечисленных я люблю и АПЛ. Надеюсь,
когда-нибудь окажусь в Англии. Не могу же я всю карьеру
провести в «Спартаке», - сказал Промес в эфире «Матч-ТВ».
Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» впервые за 16 лет завоевал золотые медали РФПЛ. Промес отыграл в чемпионате 26 матчей и забил 12 голов.
Матч
Голы
Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).
Состав
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич
Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано
Незабитые пенальти
Расич (Арсенал), 35
Удаления:
нет - Джикия, 12
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция