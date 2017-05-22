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Квинси Промес: Надеюсь, что когда-нибудь окажусь в Англии

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что ему нравятся английский, немецкий и испанские чемпионаты, но дал понять, что в ближайшее время покидать красно-белых не намерен.

«Пока я, повторюсь, всем доволен. Мой контракт рассчитан до 2021 года. Посмотрим, что будет. Я счастлив в «Спартаке», но никогда нельзя загадывать, что произойдет в дальнейшем. Мне импонируют немецкий и испанские чемпионаты. Помимо вышеперечисленных я люблю и АПЛ. Надеюсь, когда-нибудь окажусь в Англии. Не могу же я всю карьеру провести в «Спартаке», - сказал Промес в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» впервые за 16 лет завоевал золотые медали РФПЛ. Промес отыграл в чемпионате 26 матчей и забил 12 голов.

Матч

Арсенал - Спартак - 3:0 (2:0)

Голы

Расич 3 (1:0). Максимов 24 (2:0). Расич 63 (3:0).

Состав

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу (Денисов, 46), Григалава, Беляев, Боурчану, Александров, Максимов (Горбатенко, 48), Берхамов (Шевченко, 75), Думбия, Расич

Спартак: Песьяков, Джикия, Тигиев (Зобнин, 57), Боккетти, Маурисио, Фернандо, Промес, Попов (Ананидзе, 64), Глушаков, Самедов (Комбаров, 56), Адриано

Незабитые пенальти

Расич (Арсенал), 35

Удаления:

нет - Джикия, 12

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

21 мая 15:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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