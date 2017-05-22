Квинси Промес: Надеюсь, что когда-нибудь окажусь в Англии

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что ему нравятся английский, немецкий и испанские чемпионаты, но дал понять, что в ближайшее время покидать красно-белых не намерен.

«Пока я, повторюсь, всем доволен. Мой контракт рассчитан до 2021 года. Посмотрим, что будет. Я счастлив в «Спартаке», но никогда нельзя загадывать, что произойдет в дальнейшем. Мне импонируют немецкий и испанские чемпионаты. Помимо вышеперечисленных я люблю и АПЛ. Надеюсь, когда-нибудь окажусь в Англии. Не могу же я всю карьеру провести в «Спартаке», - сказал Промес в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» впервые за 16 лет завоевал золотые медали РФПЛ. Промес отыграл в чемпионате 26 матчей и забил 12 голов.